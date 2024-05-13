Современная школа на 1 230 мест появится в Балашихе в 2025 году

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области поддержал архитектурный облик средней общеобразовательной школы, которая планируется к реализации в 2025 году в городе Балашиха, квартале «Б», вблизи улицы Лукино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новое образовательное учреждение общей площадью более 17 тыс. кв. метров с рассчитано на 1 230 учащихся. В рамках реализации проекта планируется создать 118 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Школа выполнена по индивидуальному проекту и представляет собой здание переменной этажности от 2 до 3 этажей. Функциональные блоки младшей и основной школы объединены главным объемом общешкольных помещений. Благодаря подобной композиции формируется просторный внутренний двор с зонами отдыха для разных возрастных групп.

«Авторы создали легкий и технологичный образ современного образовательного учреждения. Металлические фасады с большим количеством окон и витражного остекления — простые и лаконичные были бы слишком серьезными для образовательного учреждения, если бы не акцентные цвета. Природные теплые оттенки зеленого и оранжевого перекликаются с цветовой палитрой окружающей жилой застройки и одновременно подчеркивают функциональное разделение помещений для младших и старших учащихся. Любопытным декоративным элементом становится орнамент, напоминающий микросхему — своеобразная отсылка к советскому кибернетическому искусству», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Основная плоскость наружных стен выполнена с применением светло-серых металлических кассет и серой керамогранитной плитки. В зоне входной группы применяется цветное витражное остекление с ассиметричными рисунками, выполненными с помощью технологии керамической печати. Вход выполнен с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды».

По проекту помимо учебных классов запланировано создание информационно-библиотечного центра с читальным залом, закрытым фондом хранения и зоной IT, 3 спортивных залов, специализированных кабинетов для практических занятий, пищеблока полного цикла, центра детских инициатив. Просторный школьный актовый зал рассчитан на 400 мест, к нему примыкают костюмерная и бутафорская. В зоне медицинского блока будут расположены кабинеты логопеда, психолога и процедурная.

На территории школы будут созданы площадки для проведения общешкольных мероприятий. Развитая спортивная инфраструктура включает: поле для мини-футбола, беговые дорожки, универсальную площадку для игры в волейбол и баскетбол, площадки для подвижных игр, спортивные комплексы, рассчитанные на разный возраст. Будут проведены мероприятия по благоустройству и озеленению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.