Современная ледовая арена появилась в микрорайоне Филевская пойма

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале поделился новостью о том, что в Филях открыта современная ледовая арена в рамках нового спорткомплекса на Филевском бульваре, сообщает «Царьград» .

«Первый современный спорткомплекс на территории микрорайона Филевская пойма построил инвестор. Уверен, арена станет новым центром притяжения жителей», — написал он.

Комплекс включает в себя не только ледовую арену, но и залы для танцев, хореографии и физической подготовки. Он занимает двухэтажное здание площадью около 3,2 тысячи квадратных метров, где организованы занятия по различным видам спорта, включая фигурное катание и хоккей. Строительство началось в третьем квартале 2023 года и завершилось в декабре 2024 года.

Для удобства посетителей также предусмотрены раздевалки, спортивный магазин, прокат инвентаря и кафе, медицинский кабинет. Во дворе комплекса имеется парковка на 106 мест. Спортивный комплекс способен одновременно обслуживать до 100 человек.

Стоит отметить, что с 2011 года в Москве было построено 327 спортивных объектов, а к 2027 году планируется возвести еще 101.