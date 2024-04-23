Депутат Госдумы от Московской области Геннадий Панин в рамках проекта «Единой России» «Партийный десант» проконтролировал, как по Народной программе в городе Дрезна, который входит в состав Орехово-Зуевского горокруга Подмосковья, ведется капитальный ремонт школы и детского сада. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделеиня партии.

«Пока работы идут бодро. Показывают лучшую строительную готовность среди всех трех школ, которые сейчас в программе в Орехово-Зуевском округе. По итогу получится единый современный образовательный кластер. Школа будет технически оснащена, закуплена регулируемая по высоте мебель, в актовом зале установят акустические панели, спортивный зал оборудуют антивандальными панелями. Конструкцию детского сада усилят — для него делают металлический каркас. По запросу родителей в группах оборудуют теплые полы», — рассказал Геннадий Панин.

В «Партийном десанте» приняли участие и представители родительского сообщества округа. Среди них — член Общественной палаты Московской области Марина Кондратович, которая воспитывает восьмерых детей. Вместе с парламентарием она также обсудила с подрядчиком проведение капремонта объектов.

На ремонт первого корпуса дрезненской школы № 1 выделено более 530 млн рублей. Здание было построено в 1988 году. Там обучается около 800 учеников. Готовность объекта составляет порядка 30%.

На работы по капремонту дошкольного отделения этой школы, которое располагается в здании 1969 года постройки, направлено свыше 135 млн рублей. Детсад посещают более 150 детей. Строительная готовность — порядка 10%.

Геннадий Панин также сообщил, что по итогу «Партийного десанта» вместе с главой Орехово-Зуевского округа Русланом Заголовацким было принято решение в рамках благоустройства пришкольной территории обустроить там по Народной программе «Единой России» новый стадион. Он будет включать в себя футбольное поле с трибунами, дорожки для пробежек и прыжков в длину, зону воркаута, площадку для игры в баскетбол и волейбол. Парламентарий отметил, что там смогут заниматься спортом не только школьники, но и все жители Дрезны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.