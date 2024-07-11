«Соципотека» помогла фельдшеру из Подмосковья переехать в собственную квартиру

Фельдшер неотложной медицинской помощи из Раменского городского округа благодаря программе «Социальная ипотека» приобрела собственное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Анастасия Желтова работает в ГБУЗ МО «Раменская областная больница». Ее стаж около 7 лет. Обладательница сертификата считает медицину своим призванием.

«Моя профессия не ограничивается только рабочими часами. Я могу помочь и родственникам, и другим людям. Тем более, что у меня не узкопрофильное, а общее направление», — говорит она.

Анастасия жила в квартире по социальному найму. В профсоюзе ей рассказали о возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье.

«Можно было приобрести любое жилье — «вторичку», «новостройку». Мне хотелось, чтобы все было современное. Я выбрала «однушку» с ремонтом в новом доме. Красивый микрорайон. Многое еще достраивается, но магазины, школы, детсады уже есть», — говорит Желтова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учителя и медики стали первыми получателями социальной ипотеки в 2024 году. В конце мая сертификаты получили врачи, а теперь и педагоги.

«Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016-го, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более 3 000 человек», — заявил Воробьев.