Социальный проект упростил оформление недвижимости в девяти округах Подмосковья

Жители девяти округов Подмосковья могут бесплатно оформить землю и недвижимость по новому социальному проекту, который действует уже пять месяцев, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье реализуется социальный проект, который упрощает процедуру оформления земли и недвижимости для жителей дачных и садовых товариществ. За пять месяцев участниками стали девять округов: Серпухов, Богородский, Наро-Фоминский, Домодедово, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Чехов, Ступино и Балашиха.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что на государственный кадастровый учет уже поставлено 163 объекта недвижимости, еще около 50 находятся в процессе оформления. Всего оформление начато для 208 объектов. Все работы по подготовке документов и постановке имущества на учет специалисты БТИ Московской области проводят бесплатно для владельцев за счет муниципальных бюджетов.

Заявления принимают сотрудники БТИ и МФЦ непосредственно в дачных кооперативах, а готовые документы выдают на выездных приемах. Проект позволяет гражданам свободно распоряжаться своей собственностью, повышая ее ликвидность и защищенность, подчеркнул министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.