«Социальная ипотека» помогла ученому из Подмосковья купить жилье

Программа «Социальная ипотека» помогла ученому приобрести для своей семьи двухкомнатную квартиру в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Александра Абдельманова работает старшим научным сотрудником в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — ВИЖ имени Л. К. Эрнста». Ее стаж составляет порядка 10 лет. По словам обладательницы сертификата, в науку ее привело любопытство.

Наша работа полна сюрпризов. Утром приходишь и не знаешь, какой будет результат эксперимента. Конечно, предполагаешь, что будет либо «А», либо «Б». Но, чтобы точно быть уверенным, надо посмотреть», — говорит она.

У Абдельмановых подрастает ребенок. Семья жила вместе с родственниками. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Александра решила принять участие.

«Выбрали квартиру на вторичном рынке и уже заехали. Основное преимущество, что она близко к работе. Сейчас мы обживаемся, привыкаем к новому месту, узнаем район», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.