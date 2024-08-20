«Социальная ипотека» помогла преподавателю из Подмосковья купить жилье

Виктория Коровина преподает русский язык и литературу в МБОУ «СОШ № 30». Ее стаж превышает 15 лет. По словам обладательницы сертификата, еще в детстве она с куклами играла в учительницу.

«Любимым предметом у меня была литература. Сейчас мне особенно интересно суметь увлечь ей моих учеников. Культурные интервалы между поколениями стали особенно заметны в последнее время. Каждые последующие классы отличаются друг от друга. Мне нравится изучать изменения, находить подход к ребятам, служить своеобразным связующим звеном», — делится она.

В прошлом году Коровина выиграла муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года». После победы руководство школы предложило ей улучшить свои жилищные условия с помощью региональной меры поддержки.

«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что все получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Все оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная «двушка» с двумя террасами. Жилым комплексом на берегу Клязьмы я любовалась давно и теперь буду там жить», — говорит Виктория.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.