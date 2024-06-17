«Социальная ипотека» помогла медсестре переехать в собственное жилье в Одинцове
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Медицинская сестра из Одинцова благодаря программе «Социальная ипотека» приобрела для своей семьи трехкомнатную квартиру, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Диана Усенко работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее стаж подходит к 15 годам. Обладательница сертификата считает профессию своим призванием.
«Во-первых, всегда хотелось помогать людям. Вначале, может быть, даже привлекла эстетическая сторона — форма, белый халат выглядят очень красиво. Что особенно нравится, это общаться с людьми, поддерживать их. А также постоянное развитие, у нас встречается очень много интересных случаев», — говорит она.
В семье Усенко двое детей. Все вместе они жили в съемной «малогабаритке». Приобрести просторное жилье Диана смогла, приняв участие в программе «Социальная ипотека».
«Конечно, площадь позволяет вздохнуть свободно. У детей есть место, где играть, заниматься, к нам могут приехать в гости родственники. Самое главное, теперь после работы можно прийти к себе домой и отдыхать», — рассказывает она.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.