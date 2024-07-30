«Социальная ипотека» помогла инженеру купить жилье в Подмосковье

В планах инженера из городского округа Химки переезд в собственную квартиру. Приобрести недвижимость помогла программа «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Василий Бруев работает в Научно-производственном объединении «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». Его стаж составляет порядка 15 лет. Обладатель сертификата называет свою профессию работой мечты.

«У нас все время ставятся новые задачи. Поиск их решения невероятно увлекателен! Волей-неволей требуется расти в интеллектуальном плане, развиваться», — рассказал Бруев.

От предприятия Василию выделили жилплощадь. По его словам, всю жизнь в общежитии не проживешь. Увидев на стенде объявление о региональных мерах поддержки специалистов, инженер решил принять участие в программе.

«Дом обещают сдать к зиме. Я взял квартиру-студию. Понравился район — экологически чистый, рядом озеро, парк. До работы удобно добираться», — сказал Бруев.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.