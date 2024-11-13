Сотрудники социальных центров Подмосковья получают выплату за аренду жилья

В Московской области по решению губернатора введены новые меры поддержки для специалистов социальных центров, аналогичные тем, которые действуют для врачей. Одной из таких мер является компенсация аренды жилья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Ежемесячная выплата аренды квартиры оказалась достаточно востребованной, ее уже получают более 260 наших специалистов по уходу за инвалидами. Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших социальных центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что если в учреждении работает семейная пара, то они могут рассчитывать на выплату в размере 30 тысяч рублей, если же работает только один член семьи, то он получит 20 тысяч рублей.

Девятнадцатилетний Вадим Шулика, работающий в пансионате «Ногинский» помощником по уходу, в числе первых работников заинтересовался такой компенсацией. Для молодого человека это стало отличным началом для осуществления его цели — начать полностью самостоятельную, уже совсем взрослую жизнь отдельно от родителей. По признанию Вадима, данная мера очень важна. Благодаря ежемесячной выплате на аренду жилья у него появилась возможность не только жить отдельно и самостоятельно, но и оплачивать обучение в ВУЗе.

Как напомнили в ведомстве, среди новых мер поддержки также есть программа «Приведи друга» и ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Новые меры поддержки охватят 47 подмосковных учреждений и порядка 1,5 тысяч специалистов, работающих с инвалидами. Подробную информацию можно уточнить в отделе кадров организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.