Сотрудники БТИ Подмосковья приглашают на встречи по вопросам «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет выездные встречи 30 ноября и 3 декабря, на которых дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

30 ноября выездные встречи пройдут:

10:00 ГСК «Автолюбитель-1», поселок Нахабино, Красногорск;

12:00 ГСК «Ветерок», д. Демихово;

13:00 ГСК «Петушок», деревня Ликино, Одинцовский округа.

3 декабря в 9:30 граждане смогут посетить ГСК «Центральный» по адресу: г. Дмитров, ул. Пушкинская; а также в 9:30 ГСК «Шпилево», г. Дмитров, ул. Высоковольтная.

Если у вас останутся вопросы, то ответы на них можно получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Закон о «гаражной амнистии» действует три года, благодаря которому оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

За три квартала 2024 года в Подмосковье зарегистрировано 8,9 тыс. объектов недвижимости, из них более 2,5 тыс. объектов гаражного назначения (на 300 гаражей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и свыше 6,4 тыс. земельных участков (на 1,5 тыс. больше, чем за девять месяцев прошлого года) общей площадью 164 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.