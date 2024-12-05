Сотрудники БТИ Подмосковья приглашают на встречи по вопросам «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет очередную серию выездных встреч 6, 7, 8 и 11 декабря, на которых специалисты дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6 декабря

12:00 ГСК «Комфорт-Авто», г. Химки;

12:00 ГСК «Северо-Западный» г. Шатура.

7 декабря

10:00 ГСК «з-да Комсомолец», г. Егорьевск, ул. Кирпичная.

11:00 ГСПК «Касик», г. Дедовск г. о. Истра; (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

12:00 ГСПК «Дедовск-3», г. Дедовск г. о. Истра; (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

8 декабря

11:00 ГСК «Сокол», Одинцовский г. о., п. Новый городок (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

11 декабря

9:30 ГСК «Автосервис», г. Дмитров, мкр. Внуковский;

9:30 ГСК «Экскаватор», ул. Пушкинская.

До конца декабря учреждение предлагает скидку 10% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области», также действуют и сезонные скидки.

Если у вас останутся вопросы, то ответы на них можно получить через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.