Главгосстройнадзор сообщает о старте продаж квартир в ЖК «Времена года»

Застройщик открыл продажи квартир в корпусах № 2, 11 и 12 в ЖК «Времена года», который строится в городе Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Возведение жилого комплекса и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Реализация квартир осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента получения ключей.

Многоквартирные дома будут десятиэтажными. Два корпуса рассчитаны на 225 квартир каждый, корпус № 12 — на 162 квартиры. Согласно генплану территории жилого квартала, всего домов будет 12. Три из них уже сданы, еще три строятся.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

Жилой квартал расположен рядом с крупной лесопарковой зоной. Рядом находится ЖД станция, откуда за 40 минут можно доехать до Киевского вокзала. До станции метро «Юго-Западная» 40 минут на маршрутке. До МКАД — 20 минут на авто.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.