Солнечногорск вошел в топ-5 округов Подмосковья по земельным участкам для врачей

Городской округ Солнечногорск вошел в пятерку муниципалитетов — лидеров по предоставлению безвозмездных земельных участков врачам с начала года в Подмосковье. Данная помощь предусмотрена по программе «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За 11 месяцев администрация округа предоставила 15 таких участков медицинским специалистам. Через 5 лет врачи смогут бесплатно оформить земельный участок в собственность.

«Меры поддержки, которые предлагает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, помогают привлечь самых разных специалистов, в том числе дефицитных, в наши больницы и поликлиники. Помимо земельных участков, это и помощь с жильем, проездом, социальные выплаты и другое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Безвозмездные участки могут получить медики 39 различных специальностей, проработавшие в учреждениях здравоохранения Московской области не менее 3 лет. Для этого нужно подать заявку через администрацию или найти участок самостоятельно на кадастровой карте и подать заявление через портал uslugi.mosreg.ru. Срок оформления заявки — 15 дней.

Такую услугу оказывают в 32 городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.