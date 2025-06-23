Союз дачников рассказал о правилах продажи части участка

В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как можно продать часть дачного участка. Депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что продажа части земельного надела — это распространенная ситуация, особенно среди соседей, которые хотят увеличить свои территории. Однако, отметил он, необходимо учитывать ряд юридических нюансов, сообщает RT .

В первую очередь участок должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь определенные границы.

«Необходимо проверить, проведено ли межевание. Если межевание не было выполнено, потребуется вызвать кадастрового инженера для установления точных границ, так как без этого раздел участка невозможен», — рассказал Чаплин.

При разделе образуются два независимых участка, которые должны сохранить прежнюю категорию землепользования, пояснил депутат.

К примеру, если земля использовалась для личного подсобного хозяйства, то и новые участки останутся с тем же назначением, добавил он.

Также, по его словам, важно учитывать минимально допустимые размеры участков, которые установлены местными властями.

Еще один ключевой момент — наличие подъездных путей.

«Каждый новый участок обязан иметь собственный подъезд, иначе Росреестр не зарегистрирует изменения», — отметил депутат.

Как отметил депутат, процедура раздела земли включает несколько шагов: создание межевого плана у сертифицированного кадастрового инженера, подача бумаг в Росреестр через МФЦ, присвоение адресов новым участкам и оформление права собственности.

Госпошлина за регистрацию составит 700 рублей за каждый участок, а срок обработки документов обычно занимает не больше 12 рабочих дней, хотя возможны и задержки, уточнил он.

В завершение парламентарий напомнил, что если участок находится в собственности более трех лет, то при продаже не нужно платить налог на доходы физических лиц.

По словам депутата, если срок владения меньше, то потребуется уплатить НДФЛ с суммы сделки.