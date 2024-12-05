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Согласовать перепланировку в Подмосковье можно с помощью услуги на регпортале

В Подмосковье можно получить электронную услугу по согласованию перепланировки жилых и нежилых помещений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Согласовать перепланировку можно с помощью портала госуслуг Московской области. Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» — «Согласование переустройства и перепланировки помещения».

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму.

Оформлять заявление помогает встроенная экспертная система, которая подсказывает, какие дополнительные документы нужно предоставить при конкретном виде перепланировки.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней. Решение о согласовании перепланировки или об отказе в этом направят в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.