Согласовано цветовое оформление строящейся детской поликлиники в Одинцове

Мособлархитектура одобрила цветовое решение детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» на 220 посещений в смену. Объект здравоохранения планируется построить в городе Звенигород, в районе Нахабинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Многопрофильное медицинское учреждение предназначено для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи детскому населению и сможет принять 220 маленьких пациентов в смену. Общая площадь объекта составит 5,5 тыс. кв. м», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Строительство поликлиники реализуется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы».

Завершение строительства намечено на 2026 год.

По замыслу авторов здание поликлиники выполнено в сдержанном, лаконичном стиле. Простую прямоугольную форму удалось разнообразить необычным рельефом, который создается за счет перепада высот — от 3 до 4 этажей — отдельных частей здания. Основная плоскость наружных стен выполнена с применением клинкерной плитки под кирпич в темно-коричневом оттенке с естественным градиентом и серым керамогранитом в облицовке цоколя. Патинированная металлическая текстура в уровне четвертого этажа и глухих торцевых фасадов придает зданию особую эстетичность, а также подчеркивает архитектурные объемы. Спокойные фасады ритмично разбиты разновеликими квадратными и прямоугольными оконными проемами, что позволяет сделать здание менее монотонным и более интересным для восприятия.

В новом медицинском учреждении будут работать специалисты по основным медицинским профилям: кардиология, хирургия, эндокринология, терапия, урология, неврология, аллергология и иммунология, оториноларингология, стоматология, логопедия. Также проектом предусмотрены зоны функциональной и ультразвуковой диагностики, лечебной физкультуры и массажа, физиотерапии, неотложной помощи. Появятся кабинеты вакцинации и профилактических медицинских осмотров.

Главная входная группа выделяется за счет П-образного портала и акцентирована подвесным козырьком. Вход выполнен с уровня земли, без ступеней и пандусов с учетом организации «безбарьерной среды».

На фасадах запроектированы места для размещения информационных конструкций и инфографики.

Благоустройство прилегающей территории предусматривает устройство площадки для посадки и высадки пассажиров, организацию велопарковки, установку малых архитектурных форм, а также озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.