Согласован проект жилого дома для реализации программы реновации в Измайлове

В столичном районе Измайлово согласован проект многоквартирного дома для реализации программы реновации, сообщил председатель московского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Общая площадь квартир в новостройке составит порядка 17 тыс. кв. м.

«Выдано положительное заключение по проекту многоквартирного дома, который планируют построить в целях реализации программы реновации в районе Измайлово. Это будет четырехсекционное здание переменной этажности на 309 квартир. Оно появится на месте пятиэтажки 1960 года постройки, расположенной по адресу: Никитинская улица, дом 21, корпус 1», — поделился Щербаков.

Первый этаж отведут под общественное использование: площадь таких помещений, согласно проекту, превысит 1 тыс. кв. м. Здесь же оборудуют просторные вестибюли жилых секций с колясочными и комнатами консьержей.

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой. В местах общего пользования создадут безбарьерную среду, что позволит людям ограниченными возможностями здоровья и родителям с детскими колясками комфортно и беспрепятственно передвигаться по зданию.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят: во дворе установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

Здание будет вписано в сложившуюся развитую инфраструктуру района Измайлово.