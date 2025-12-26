Согласован проект ремонта дома бывшего соцгородка Дангауэровка в Лефортове

Согласован проект капремонта многоквартирного здания, расположенного по адресу: ул. Пруд-Ключики, д. 5. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту капитального ремонта многоквартирного дома 1929 года постройки, который входит в ансамбль бывшего жилого поселка Дангауэровка в районе Лефортово. В здании заменят системы отопления и водоснабжения с последующим восстановительным ремонтом в местах прохождения стояков, а также проведут ряд работ в подъездах, подвале и на чердаке. Кроме того, специалисты приведут в порядок фасады и кровлю», — отметил Щербаков.

Соцгородок для рабочих в Лефортове создавался в период с 1927 по 1930 годы. По проектам архитекторов Ивана Звездина, Михаила Мотылева, Бориса Блохина, Евгения Шервинского, Николая Молокова и Даниила Фридмана было возведено 24 дома.

В рамках наружных работ фасады вместе с цоколем очистят от загрязнений и прежней отделки, после чего заново оштукатурят и покрасят. Во входных группах установят новые подъездные двери и отремонтируют козырьки крылец: заменят покрытие и окрасят нижние и торцевые поверхности плит. На незастекленных балконах также заменят напольное покрытие и металлические ограждения.

Во всех подъездах здания обновят оконные заполнения и отремонтируют откосы, очистят стены, потолки и нижние поверхности лестничных маршей, после чего оштукатурят и окрасят эти поверхности. На полах заменят стяжку и гидроизоляцию, а затем уложат новое финишное покрытие из керамогранитной плитки. Ограждения лестниц очистят и покрасят, а деревянные поручни на них покроют лаком.

«Работы по ремонту подъездов специалисты осуществляют, опираясь на особый стандарт, разработанный фондом капитального ремонта Москвы. В нем определены колористические решения для стен и напольного покрытия, варианты входных и тамбурных дверей, модели радиаторов отопления и осветительных приборов», — пояснил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Работы также затронут чердачные помещения и кровлю здания. В частности, будет отремонтирована стропильная система с частичной заменой конструкций, заменено покрытие из оцинкованной стали и установлено новое ограждение. Кроме того, на фасадах появятся наружные пожарные лестницы.