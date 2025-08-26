сегодня в 09:25

Согласован проект новостройки по программе реновации в Лосиноостровском районе

Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации в Лосиноостровском районе, сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, дом будет состоять их четырех жилых секций. В нем запланировано 280 квартир, в том числе специально оборудованные для комфортного проживания маломобильных граждан. В местах общего пользования создадут безбарьерную среду», — уточнил Щербаков.

Новостройка расположится по адресу: ул. Изумрудная, з/у 28А. На первом этаже между вестибюлями жилых секций предусмотрены помещения для общественного использования с отдельными входами.

Дом сдадут полностью готовым к заселению. Во всех квартирах выполнят чистовую отделку: поклеят обои, установят двери, на полу уложат ламинат и керамогранит, а также подключат всю необходимую сантехнику.

Проектом также предусмотрено благоустройство придомовой территории и ее озеленение: здесь оборудуют места для отдыха, игровую и спортивную площадки, высадят декоративные кустарники и деревья.

