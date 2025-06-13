Согласован проект дома по реновации в Измайлове

На востоке Москвы согласован проект жилого дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в районе Измайлово построят дом по программе реновации на 194 квартиры. Он будет состоять из двух корпусов с общим первым этажом и благоустроенной территорией», — отметил Щербаков.

Строительство запланировано на месте снесенного пятиэтажного дома по адресу: 3-я Прядильная улица, д. 10.

Входные группы жилых секций оборудуют сквозными вестибюлями, помещениями для консьержей, колясочными и зонами для почтовых ящиков. Во всем здании будет обеспечена безбарьерная среда: входы со стороны улицы и со двора сделают на одном уровне с землей, а проходы в лифтовые холлы, межквартирные коридоры и другие общественные зоны спроектированы без ступеней и перепадов высот.

Помимо квартир, в доме разместят нежилые помещения коммерческого и общественного назначения с отдельными входами с улицы.

После завершения строительства прилегающую территорию благоустроят: высадят зеленые насаждения, организуют зоны отдыха, включая детскую и спортивную площадки.