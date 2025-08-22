сегодня в 12:10

Согласован проект дома по программе реновации в столичном Измайлове

На востоке столицы в районе Измайлово согласован проект многоквартирного дома по программе реновации, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новостройка будет расположена по адресу: ул. Никитинская, з/у 21/1/3.

«Новостройка из одной секции будет рассчитана на 103 квартиры. На первом этаже запроектированы помещения для коммерческого использования площадью чуть более 670 квадратных метров с отдельными от жилой части входами», — уточнил Щербаков.

На первом этаже здания предусмотрены входные группы с вестибюлем, помещением консьержа, колясочной и лифтовым холлом.

Все квартиры будут сданы в эксплуатацию с чистовой отделкой и застекленными лоджиями.

По проекту территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Вокруг разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги (https://www.mos.ru/mayor/themes/13196050/) программы реновации за восемь лет.