Согласован проект 4 корпусов в логопарке «Соколово» в Москве

Власти столицы согласовали проект второго этапа строительства складского комплекса на территории промышленного парка «Соколово» в Новомосковском административном округе, сказал председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

«В рамках второй очереди предусмотрено строительство четырех административно-складских зданий общей площадью свыше 134 тыс. кв. м. Они будут предназначены для деятельности, относящейся к складскому хозяйству, в том числе хранения, перевозки, курьерской доставки, комплектации и маркировки продукции. Ожидается, что суточный грузооборот новых объектов будет составлять более 2,7 тыс. тонн, а пропускная способность всего складского комплекса превысит 3,5 тыс. тонн в сутки», – уточнил Щербаков.

Логистический парк «Соколово» строится недалеко от аэропорта Внуково, на первой линии Киевского шоссе. Новые корпуса складского комплекса № 5, 6, 7 появятся по адресу: научно-производственная организация ОНО ОПХ «Толстопальцево», участок 19.

Согласно документации, здания запроектированы по принципу функционального зонирования, включающего административно-служебную и складскую части. В них не предусматривается производство и хранение опасных товаров и веществ.

Объекты будут отличаться площадью хранения и пропускной способностью. Склады №5 и №6 площадью 19,8 тыс. кв. м каждый смогут ежедневно принимать по 56 фур. Площадь складского здания №7 составит около 15,6 тыс. «квадратов», а пропускная способность – 40 фур в сутки. Крупнейшим станет склад №8 площадью более 79 тыс. кв. м и суточной пропускной способностью 60 фур.

Благодаря реализации второй очереди проекта по строительству складского комплекса в логистическом парке «Соколово» прогнозируется создание 756 рабочих мест, в том числе инженерного состава, грузчиков, сборщиков и других специальностей.