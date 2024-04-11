Софьинская школа в Раменском готова на 85%
Фото - © Министерство строительного комплекса Подмосковья
В городском округе Раменский в п. РАОС, в рамках президентской программы по капремонту объектов образования, в Софьинской школе рабочие завершают строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства Московской области.
Работы ведутся в рамках госпрограммы.
«На площадке 27 рабочих, которые завершают чистовые работы, отделку помещений, устройство входных групп. Также в планах благоустроить и озеленить территорию», — уточнили в сообщении.
Площадь двухэтажного здания составляет 1,7 тыс. кв. м.
«Школа был построена в 1967 году и давно требовала обновления. Очень рады, что мои дети смогут учиться в классах с новым современным оборудованием и интерьером», — поделилась жительница поселка Светлана Федоровна.
Открытие запланировано на 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.