Софьинская школа в Раменском готова на 85%

В городском округе Раменский в п. РАОС, в рамках президентской программы по капремонту объектов образования, в Софьинской школе рабочие завершают строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы.

«На площадке 27 рабочих, которые завершают чистовые работы, отделку помещений, устройство входных групп. Также в планах благоустроить и озеленить территорию», — уточнили в сообщении.

Площадь двухэтажного здания составляет 1,7 тыс. кв. м.

«Школа был построена в 1967 году и давно требовала обновления. Очень рады, что мои дети смогут учиться в классах с новым современным оборудованием и интерьером», — поделилась жительница поселка Светлана Федоровна.

Открытие запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.