Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ своих участков на 1,5 млрд рублей

В Подмосковье более 5 тыс. собственников поменяли вид разрешенного использования собственных участков. В бюджет региона с начала года поступило 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Правила пользования земельным участком устанавливаются видом разрешенного использования. Если на земельном участке планируются различные виды жилой застройки, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства, за изменение ВРИ взимается плата.

«С начала года ведомством направлено свыше 7,2 тыс. положительных решений по расчету платы за изменение вида разрешенного использования на сумму более 6,1 млрд рублей. Свыше 5 тыс. собственников на сегодняшний день оплатили данную услугу на общую сумму 1,5 млрд рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы поменять ВРИ, собственник должен заполнить заявление, указав кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий вид. Если по закону можно поменять вид разрешенного использования, то в течение 15 дней в личный кабинет поступит уведомление с расчетом платы за данный процесс и реквизитами. После того, как сумма будет оплачена, заявитель может обратиться в Росреестр.

Обращаем внимание, что сначала собственнику необходимо убедиться, что тот вид разрешенного использования, на который он хочет поменять действующий ВРИ, есть в основных ВРИ правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования, в котором расположен земельный участок. В этом случае правообладатель вправе самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбрать ВРИ земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.