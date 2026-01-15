Собственники Подмосковья подали 75 тыс заявлений на перераспределение земли в 2025 г

В 2025 году собственники земельных участков в Подмосковье подали свыше 75,3 тысячи заявлений на перераспределение земли, что на 6 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году муниципальные образования Подмосковья получили более 75,3 тысячи заявлений на перераспределение земельных участков. Это на 6 тысяч больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Перераспределение, или прирезка, позволяет увеличить площадь участка для корректировки его границ и устранения вкраплений и изломанности. По словам министра, эта услуга остается самой востребованной среди землевладельцев региона, а внедрение цифровых сервисов делает ее более доступной.

Для перераспределения собственнику необходимо подготовить схему расположения участка с помощью кадастрового инженера и утвердить ее в органах местного самоуправления в течение 15 рабочих дней. После постановки участка на кадастровый учет заключается соглашение о перераспределении, которое направляется на регистрацию в Росреестр. С 1 января 2026 года стоимость прирезки составит 100% от кадастровой стоимости прирезаемого участка.

Перераспределение невозможно, если участок находится на ограниченных в обороте землях, принадлежит третьим лицам, на нем есть объекты других собственников или если на него претендует другой заявитель. При подаче заявления через региональный портал Госуслуг система автоматически проверяет наличие ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.