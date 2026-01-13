Собственники более 26 тыс участков в Подмосковье начали использовать землю по назначению

С начала 2025 года свыше 26,2 тысячи собственников земельных участков в Подмосковье привели использование земли в соответствие с назначением, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что по итогам работы муниципального земельного контроля в 2025 году более 26 тысяч собственников участков в регионе начали использовать землю по назначению. Это на 4 тысячи больше, чем в 2024 году. По словам министра, число правообладателей, устраняющих нарушения, ежегодно растет: в 2023 году их было 15,3 тысячи, в 2024 — 22,2 тысячи.

Наиболее активно нарушения устраняли в Солнечногорске, где к целевому использованию приступили собственники 2747 участков, в Серпухове — 1704, Дмитровском округе — 991, Луховицах — 970, Серебряных Прудах — 870.

Министр напомнил, что несоблюдение категории и вида разрешенного использования земли может привести к увеличению налоговой ставки с 0,3 до 1,5% и пересмотру кадастровой стоимости участка.

Проверить участок на наличие нарушений можно самостоятельно через региональный портал и приложение «Проверки Подмосковья». Сообщить о нарушениях возможно с помощью сервиса «Народный инспектор».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.