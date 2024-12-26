Собянин: сотни тысяч москвичей получат качественное жилье благодаря реновации

Благодаря программе реновации сотни тысяч жителей Москвы переселятся в новые дома. При этом программа опирается на мнение жителей города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Превращение реновации в постоянно действующую программу позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей. При этом мнение жителей будет здесь, конечно, главным», — отметил Собянин.

Он добавил, что в 2025 году в столице выполнят действующую программу реновации ветхих и устаревших зданий.

«Но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут более сложные задачи», — подчеркнул мэр.