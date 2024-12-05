Собянин: реконструкция СК «Олимпийский» завершится в ближайшие несколько лет

Ближе к началу 2027 года будет открыт спортивный комплекс «Олимпийский», который находится на реставрации с 2019 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр».

После ввода в эксплуатацию он будет находиться в списке наиболее крупных аналогичных сооружений во всем мире. Площадь СК составит около 800 тыс. кв. м. В нем будут находиться площадки для концертов, развлечений и занятий спортом.

«Возведение объекта такого размера - непростая задача. Для „Олимпийского“ был разработан детальный проект, согласно которому он получится не только функциональным и удобным, но и очень красивым. Это мегапроект, который будет центром развлечений и занятий спортом», — прокомментировал градоначальник.

Напомним, что СК «Олимпийский» был возведен в столице преддверии Олимпиады 1980 года.