Снос самовольных построек продолжается в Ленинском округе

Вдоль федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» в Ленинского городском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается снос незаконных построек. На улице Донбасской, вл. 75 демонтировано складское помещение, далее специалисты приступят здесь к сносу автосервиса и кафе, сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«С собственником земельного участка мы проводили встречи, предлагали следующие пути решения: добровольный демонтаж, либо принудительный на основании судебного решения. После чего, собственник решился на добровольный демонтаж, подписал дорожную карту по приведению территории в надлежащий вид и первоначальное состояние», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Степанов.

Степанов добавил, что территорию здесь планируют привести в порядок до 1 сентября 2024 года. Кроме того, на данном земельном участке оборудуют парковочное пространство, что улучшит дорожно-транспортную инфраструктуры вдоль федеральной трассы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.