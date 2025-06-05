Снос нестационарных торговых объектов над тепловыми коммуникациями продолжается в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается реализация программы по сносу нестационарных торговых объектов. Очередной демонтаж был произведен на улице Советской в городе Видное вблизи торгового центра «Курс», где располагались продуктовый и цветочный магазины. Эти объекты располагались непосредственно над тепловыми коммуникациями, что создавало препятствия для их обслуживания и ремонта, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В текущем году мы убираем 100 нестационарных объектов. На данный момент снесено 35 объектов, еще три находятся в процессе демонтажа. Понимая всю сложность ситуации с теплоснабжением, своевременный ремонт теплосетей крайне важен, и доступ к ним должен быть обеспечен. Торговые объекты, расположенные на этом участке, препятствовали этому, поэтому их убирают. Перенос сроков ремонта невозможен. Владельцы торговых точек заранее получают уведомления о демонтаже», — прокомментировал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

В пресс-службе уточнили, что параллельно с другими мероприятиями, в центральной части города была прекращена несанкционированная торговля вещами, осуществлявшаяся на протяжении более чем пяти лет, несмотря на неоднократные предупреждения владельца. Совместно с полицией был составлен протокол о данном нарушении.

В ближайшее время планируется снос торговой точки на улице Строительной на основании решения суда.

«Демонтаж еще одного объекта будет произведен не за счет муниципальных средств, а по добровольному желанию собственников. Многие предприниматели идут навстречу администрации, самостоятельно демонтируют оборудование, наиболее важные и дорогостоящие элементы для дальнейшего использования в своем бизнесе. При это мы видим ответственное отношение бизнеса к муниципалитету и жителям. Главная задача — наведение порядка на территории округа — успешно выполняется», — добавил Андрей Асеев.

Реализацию данной инициативы, направленной на демонтаж всех незаконно размещенных торговых объектов в Ленинском городском округе, планируется завершить до конца 2025 года в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.