Снос «федоскинского замка» в Мытищах возобновили

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В Мытищах судебным решением были приняты обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования администрации о сносе знаменитого в Федоскино «замка с приведениями». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь выявлены многочисленные нарушения градостроительных норм и правил. Нарушена высотность здания для данного типа строений. Проектная документация не разрабатывалась и не утверждалась. Разрешительная документация на строительство данного объекта также отсутствует.

Объект для сноса оказался непростым и на полное его разрушение понадобилось время. После проведения «разведки» подрядчик приступил к сносу.

«Объект будет ликвидирован полностью в течение трех дней. Здесь достаточно сложный вид работ, который требовал привлечения специальной техники», — сказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.