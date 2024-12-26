Складскую базу на западе Москвы освободили от самостроя

Госинспекция по недвижимости завершила работы по демонтажу комплекса незаконных построек в Можайском районе Москвы, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Инспекторы обнаружили 11 самовольных строений на з/у по адресу: ул. Горбунова, вл. 8. Они были размещены на территории, предоставленной в аренду только для эксплуатации складской базы, без права возведения каких-либо построек.

«Арендатор нарушил договорные обязательства и вопреки установленным ограничениям, при отсутствии разрешений и согласований, возвел 11 объектов площадью более 200 кв. м. В незаконных постройках осуществлялась коммерческая деятельность по складированию. Нелегальные строения демонтировали и освободили территорию складской базы от самостроя», — сказал Бобров.

Незаконные строения не только ухудшают внешний вид города, но и нередко представляют опасность, поскольку появляются в неустановленных для застройки зонах, игнорируя правила использования инженерных коммуникаций.

Профилактическая работа с арендаторами и собственниками построек, а также информационно-правовая поддержка, позволяют мотивировать землепользователей соблюдать порядок в имущественно-земельной сфере и не допускать нарушений.