Склад лакокрасочного завода в Пушкинском округе готов к запуску

Склад лакокрасочного завода в рабочем поселке Лесной Пушкинского округа сможет обрабатывать до 35 тыс. тонн грузов в год. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии, объект готов к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая площадка интегрирована в инфраструктуру действующего предприятия. Площадь здания превышает 3 тыс. квадратных метров. Склад предназначен для работы с собственными товарными потоками завода и усилит его логистические возможности в условиях импортозамещения.

В здании установлен электрический подъемник для перемещения грузов между уровнями. Это позволит ускорить обработку продукции и оптимизировать складские операции.

Застройщиком выступила компания «Предприятие ВГТ». Она выпускает более 200 наименований материалов для ремонтных и отделочных работ под брендами «ВГТ» и «BAU MASTER». Дилерская сеть компании охватывает 73 региона России и шесть стран СНГ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.