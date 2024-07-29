Склад для красок площадью 12 тыс кв метров появится в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства производственно-складского комплекса в Павловском Посаде. Вдоль Мишутинского шоссе здесь возводят комплекс со складом расходных материалов, площадь которого составит почти 12 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

В одноэтажном здании будут складировать сырье для производства красок под брендом SYMPHONY (Симфония) производителя «Финкраска М». Речь идет о лакокрасочных материалах как для бытового применения, так и для профессиональных целей: для деревянных поверхностей, каменных стен и фасадов, антисептиках для дерева, алкидных материалах для наружных и внутренних работ.

Возводить склад начали еще в 2011 году, но позднее строительство было приостановлено. Возобновили работы в 2020 году. Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 63% общей стройготовности объекта. По проекту, завершат строительство в конце 2025 года.

Компания «Финкраска М» — один из 24 производителей красок в Подмосковье. Продукция компании поставляется в 250 торговых точек на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.