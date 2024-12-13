Склад для хранения противообледенительных жидкостей появится в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства складского комплекса в Богородском городском округе. Здесь возводят логистический центр и два хранилища реагентов и авиационных противообледенительных жидкостей, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание возводят на территории существующего производственного комплекса. Строительство началось в декабре 2023 года, а сегодня готовность объекта превышает 85%. Сегодня здесь завершается монтаж внутренних инженерных сетей, рабочие приступили к пуско-наладочным работам. На объекте задействовано 30 человек и одна единица техники.

Откроют логокомплекс уже в начале 2025 года.

В складах будут хранить продукцию застройщика: компании «Авиафлюид Интернешнл». Предприятие более 15 лет поставляет противооблединительные жидкости в аэропорты московского аувиаузла: Домодедово, Внуково и Шереметьево. Кроме того, противооблединители поставляются в аэропорты Пулково (Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Рощино (Тюмень), Оренбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Анапа, Архангельск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Красноярск, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, а также в города стран СНГ– Алматы и Астану (Казахстан) и Манас (Киргизия).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.