Скидки и акции при продаже жилья сыграют главную роль в 2025 году

Так как застройщики не могут опускать базовые цены, то они стимулируют продажи большими скидками на недвижимость. Причем их размер со времен пандемии вырос в несколько раз, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

«Если до пандемии средними по рынку считались скидки 5-10%, то сегодня они выросли до 15-25%, а в преддверии Нового года можно найти предложения и по 40-50%, например, в проектах застройщиков ФСК и Level. Скидок менее 10% практически нет», — отметила эксперт.

Не скупятся застройщики и на подарки при покупке: машино-места, келлеры, сертификаты на покупку мебели и предметов декора и т. д. Например, в некоторых комплексах при покупке апартаментов в качестве подарка предлагаются машино-место в подземном паркинге, а также сертификаты и скидки на мебель, декор, свет, сантехнику и отделочные материалы у партнеров.

«В 2025 году на фоне ограничения других инструментов стимулирования продаж скидки и акции будут играть главенствующую роль», — считает Земцова.