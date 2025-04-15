Ситуация не критическая: эксперт оценила ситуацию на рынке жилья в России

Консультант по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что кризис на рынке жилья в России не так критичен, как кажется: продажи квартир в новостройках по сравнению с 2024 годом уменьшились на 22-23%, сообщает 360.ru .

«Россияне не копят деньги на новое жилье. Россияне сейчас свои сбережения хранят на вкладах и получают высокий процент, чему безмерно рады. А те потенциальные покупатели, которые отложили покупку, действительно ждут лучших времен», — сказала эксперт.

По ее словам, пока нет серьезных причин для беспокойства: в ближайшие годы дефицита жилья не предвидится.

Она также отметила, что прогнозы банковских аналитиков зачастую расходятся со взглядами реальных продавцов жилья — тех, кто работают с клиентами.

Кроме того, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не фиксирует «пузырь» на рынке ипотеки и не видит его развития в будущем.