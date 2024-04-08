Система хранения электротранспорта и колясок появится в ЖК на западе Москвы

В проекте строительства двух жилых корпусов, объединенных стилобатом, на пересечении ул. Мосфильмовской и Гайдая будет предусмотрено место для хранения средств индивидуальной мобильности и колясок, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ЖК Stories строится в районе Раменки, на Мосфильмовской улице. Девелопер — компания October Group.

«В связи с активным распространением электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности перед застройщиками встает задача по созданию для них отдельного места в своих новых домах. В проекте на Мосфильмовской улице, к строительству которого приступили в июле 2023 года, в двух входных группах в стилобате предусмотрено по одному отдельному помещению площадью по 21 кв. м каждое для хранения электротранспорта и колясок», — сказал Бочкарев.

Проект будет состоять из двух зданий, объединенных стилобатом. В нем будет размещена коммерческая и деловая инфраструктура. Этажи корпусов выше стилобата будут жилыми, а кровля одного из корпусов — эксплуатируемой. Общая площадь объекта составит 38,9 тыс. кв. м. Всего там предусмотрено 440 квартир.

Двухуровневые стеллажи, скрытые и модульные системы хранения перенесены в общественные пространства. Это максимально освободит площадь квартир для жизни: коляски и самокаты уже не займут лишнее место, а будут удобно и компактно храниться в специально отведенных помещениях лобби. Первый уровень предназначен для хранения колясок, второй — для электротранспорта. Для велосипедов будет реализована система вертикального хранения в подземном паркинге.

Монолитный конструктив корпуса Stories Tower возведен на уровне 20-го этажа, а 11-этажного корпуса Terrace House — на уровне последнего этажа. Готовность каменной кладки в подземной части — 95%, в надземной — 40%. Работы по устройству вертикальной гидроизоляции выполнены на 55%. Согласно проекту, строительство планируется завершить в 2026 году.