Сибирская дача: сколько стоит купить домик под Новосибирском

Полноценный дачный домик в Новосибирской области на участке земли от 5 до 9 соток можно за 600 тысяч — 1 миллион рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Чем выше цена, тем больше дополнительных построек находятся на участке: это может быть баня, сарай или дровяник. При стоимости от 750 тысяч можно найти дачу или дом, где не понадобится серьезный ремонт.

За 590 тысяч можно найти дом на участке 6 соток с баней и сараем: на улице стоит новый туалет, оборудованы место для мангала и летний душ. Дом — однокомнатное строение с просторной верандой. За 450 тысяч рублей на одном из сайтов есть объявление о продаже двухэтажной даче, нуждающейся в ремонте, но с просторным садом.

Большинство предложений расположены недалеко от Новосибирска, добраться можно на автобусе. В Калининском районе, который расположен практически в черте города, также продают недорогой дом: за 350 тысяч рублей покупателям предлагают дачу 12 квадратных метров на участке в 6,5 соток в комплекте с теплицей, баней и беседкой.