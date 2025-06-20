Школу в Дзержинском городского округа Люберцы достроят к новому учебному году

Встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации состоялась в актовом зале гимназии № 5 (г. Дзержинский, г. о. Люберцы), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ней приняли участие профильные заместители главы округа, а также представители двух региональных министерств — образования и строительного комплекса.

Главная тема встречи с жителями — строительство воспитательно-образовательного комплекса, в который входит школа на 1 100 мест и детский сад на 100 малышей, на улице Угрешской.

Возведение школы началось в 2011 году. Спустя четыре года проект заморозили. Работы возобновились в 2023 году, когда объект включили в государственную программу.

«В настоящее время ведется уже отделка учебных классов с использованием антивандальных панелей, устанавливаются двери, производится укладка линолеума. Специалисты произвели стяжку пола во всех технических помещениях и коридорах, на 80% завершена укладка плитки в санузлах. Ведутся работы по отделке входной группы и монтажу вентилируемого фасада. Их планируют завершить к середине июля. 1 сентября 2025 года в новой школе дети сядут за парты», — сообщил заместитель главы городского округа Люберцы Виталий Синчук.

Жителей также интересовал капитальный ремонт первого корпуса гимназии № 5. По словам заместителя главы — начальника управления образованием Виктории Бунтиной, работы в пятой гимназии начнутся после того, как воспитанников общеобразовательного учреждения переведут в школу-новостройку.

«Принято решение, что школа № 7 станет вторым корпусом гимназии № 5. В настоящий момент идет процедура реорганизации. Будем обучаться в одну смену, второй смены не будет, не будет смещенных уроков, плавающего расписания, как это было раньше, никаких подсменок тоже не ожидается. Новый образовательный комплекс позволяет получать знания в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнула Виктория Бунтина.

Встреча с населением продолжилась в формате выездной администрации. На вопросы жителей отвечали профильные заместители главы округа, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов. Все обращения зафиксированы и взяты в работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.