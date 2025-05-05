Школу в деревне Мокрое Можайского округа планируют капитально отремонтировать

В деревне Мокрое Можайского округа в следующем году планируют капитально отремонтировать школу. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы в деревне Мокрое, Можайском муниципальном округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ СОШ «Созвездие Вента», Московская область, Можайск, д. Мокрое, ул. Школьная, д. 1».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание школы 1969 года постройки общей площадью — 1 693,7 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.