Школу «Содружество» в Высоковске отремонтируют по наказам жителей в 2025 году

Ремонт в Высоковской школе «Содружество» неоднократно звучал в наказах избирателей из этого населенного пункта. Именно поэтому он вошел в «Народную программу» «Единой России», сообщает пресс-служба председателя совета депутатов округа, представитель главы округа в Высоковске Елена Хрусталева.

Здесь уже демонтированы полы и выполнена стяжка. Идут фасадные работы, уходят в прошлое старые материалы. На объекте трудятся порядка 30 рабочих.

«Школа — ожидаемый и востребованный объект. Это трехэтажное здание 1965 года постройки, общая площадь — более 4 тыс. кв. метров. Помимо капремонта, школу оснастят новой мебелью и оборудованием для современного учебного процесса», — отметила Хрусталева.

1 сентября 2025 года учащиеся смогут пойти в обновленную школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.