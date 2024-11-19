Школу «Содружество» капитально ремонтируют в городском округе Клин

В городском округе Клин по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы выполняются мероприятия по капитальному ремонту МОУ СОШ «Содружество», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Школа расположена по адресу: город Высоковск, ул. Первомайская, д. 2А.

В настоящее время на объекте завершено комплексное инструментальное обследование несущих конструкций зданий; завершены работы по демонтажу отделки внутренних помещений (полов, стен, потолков); завершены работы по демонтажу отделки фасадов ведутся подготовительные работы. В частности, устройство армированной стяжки пола 2-го и 3-го этажей здания.



Здание школы было построено в 1956 году и представляет собой трёхэтажное сооружение площадью 4 282,2 квадратных метра. В 2025 году завершится капитальный ремонт, который полностью обновит здание образовательного учреждения. Кроме того, в школу будет поставлено абсолютно новое необходимое оборудование для полноценной работы.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.