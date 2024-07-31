Школу с балетными классами откроют в ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского округа

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства корпуса № 45 на территории ЖК «Парк Апрель» в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно проекту, новый дом площадью 4,2 тыс. кв. метров будет высотой в 4 этажа и вместит 67 квартир площадью от 26 до 99 кв. метров. Форматы квартир — двухуровневые или с террасой.

Завершение строительства запланировано на I квартал 2025 года.

Жилой квартал «Парк Апрель» — это малоэтажные дома в европейском стиле, а также безопасная закрытая территория с детскими площадками. В пешей доступности остановка, откуда курсируют 9 маршрутов наземного транспорта до станций метро «Румянцево», «Саларьево» и «Юго-Западная».

В рамках развития территории застройщик в 2025 году планирует начать строительство школы на 500 мест, где обустроят балетные классы. Обучать детей мастерству балета будут по лицензированной программе заслуженной артистки России Марии Володиной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.