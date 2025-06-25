Школу № 9 планируют капитально отремонтировать в округе Луховицы

В Подмосковье продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На очереди здание средней школы № 9 в Луховицах, которому предстоит капитальный ремонт с поставкой оборудования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания средней школы № 9 в муниципальном округе Луховицы Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Луховицкая средняя общеобразовательная школа № 9», Московская область, г. о. Луховицы, г. Луховицы, пер. Учебный, стр. 8».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1994 года постройки общей площадью 2 697 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.