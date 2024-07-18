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Школу № 4 в Сергиевом Посаде отремонтировали на 70%

На улице Дружбы в Сергиевом Посаде продолжается капитальный ремонт школы № 4. Все ремонтные работы проходят параллельно, здание школы отремонтировано на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Общая площадь трехэтажного здания — 4 368 кв. метров.

«На объекте трудятся 30 рабочих и 1 единица спецтехники. Работы в графике. Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, укладка настенной и напольной плитки, подготовка стен под покраску», — уточняется в сообщении.

Открытие обновленной школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.