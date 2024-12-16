Школу № 32 в Балашихе капитально отремонтируют

Депутат Московской областной Думы Николай Черкасов вместе с представителями управления строительного комплекса администрации Балашихи и ресурсоснабжающими организациями проверил ход ремонта образовательного учреждения на улице Крупской. Строители уже приступили к демонтажным работам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школа была построена в 1959 году. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений.

«Объем работ предстоит выполнить очень значимый. Фактически — это второе рождение школы. Мы будем просить внести изменения в проект ремонта школы, потому что самый главный вопрос — это горячее водоснабжение. Школа не должна функционировать с электрическими бойлерами. Договорились до конца года проработать этот вопрос, чтобы после нового года выделить дополнительное финансирование из областного бюджета», — сказал Николай Черкасов.

По проекту капремонта в школе планируют провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории, установку новой мебели и оборудования. Обновленное здание откроют 1 сентября 2025 года.

В Балашихе уделяют особое внимание реализации президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Также в округе отремонтируют школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, первый корпус гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов, 56, дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, 6, дошкольное отделение № 23 Гимназии № 1 на Советской улице, 34, стр. 1 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.