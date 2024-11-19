Школу № 12 в Мытищах планируют реконструировать

В городском округе Мытищи специалисты планируют реконструировать здание школы № 12. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции МБОУ СОШ № 12 со строительством пристройки со спортивным залом, пищеблоком, актовым залом и мастерскими для трудового обучения, а также с поставкой оборудования в городском округе Мытищи», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по реконструкции МБОУ СОШ № 12 со строительством пристройки со спортивным залом, пищеблоком, актовым залом и мастерскими для трудового обучения, с поставкой оборудования по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 4А».

Планируется в рамках проведения закупки реконструировать здание площадью 5 255,8 кв. метров и построить пристройку площадью 2 796,4 кв. метров для 288 человек.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.