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Школу на 950 мест построят на базе центра образования № 5 в Богородском округе

Школу на 950 мест построят на базе центра образования № 5 в Богородском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас здесь ведутся работы по сносу старого здания. После завершения этого этапа, рабочие приступят к строительству нового здания.

«Широкая, комфортабельная, безопасная, соответствующая всем санитарным, строительным и всем другим нормам. Школа будет оборудована по последнему слову техники», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.